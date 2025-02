Veja qual foi o trajeto percorrido pela aeronave que caiu na zona oeste de SP nesta sexta (7)

Segundo uma plataforma de controle de voos, a aeronave que caiu na zona oeste de SP nesta sexta-feira (7) decolou do Aeroporto Campo de Marte. O avião seguiu em linha reta a aproximadamente 2.500 pés, o equivalente a 773 metros de altura. Segundos depois, ele fez uma curva à esquerda e passou por cima do Rio Tietê. Nesse momento o piloto tentou fazer um pouso de emergência na avenida Marques de São Vicente. Depois disso, a aeronave parou de se mexer no radar, assim que sofreu a queda.