Velório da cantora Nana Caymmi acontece no Theatro Municipal do Rio

O velório da cantora Nana Caymmi ocorre nesta sexta-feira (2), a partir das 8h30, no Theatro Municipal do Rio. A artista morreu aos 84 anos após nove meses internada em um hospital particular da zona sul da cidade devido a uma arritmia cardíaca. A causa da morte foi relacionada a uma disfunção de múltiplos órgãos.



Filha do renomado Dorival Caymmi, Nana era considerada uma das vozes mais afinadas do cenário musical. O enterro está agendado para as 14h.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!