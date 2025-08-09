Velório de Arlindo Cruz, ícone do samba, será na quadra da escola de samba Império Serrano

O Brasil perdeu um dos cantores e compositores mais brilhantes do samba: Arlindo Cruz. O artista, de 66 anos, estava internado desde abril em um hospital, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A morte, por falência múltipla de órgãos, foi confirmada na tarde desta sexta-feira (8) pela família do sambista. Em março de 2017, Arlindo sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico. Desde então, convivia com as sequelas do AVC e precisou se afastar dos palcos e dos estúdios. O velório do cantor e compositor será neste sábado (9), na quadra do Império Serrano, escola de samba do coração de Arlindo Cruz.



