Velório de brasileira que morreu em vulcão na Indonésia é marcado para a próxima sexta (4) no RJ

O velório da jovem que morreu durante uma trilha na Indonésia foi marcado para a próxima sexta-feira (4), em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira (2), o corpo de Juliana Marins passou por uma nova autópsia. A necropsia durou pouco mais de 2h30. Além dos peritos da Polícia Civil, o exame foi acompanhado por um legista da Polícia Federal e um assistente técnico que representou a família. A irmã de Juliana Marins também esteve no IML. O corpo chegou ao Rio em um avião da Força Aérea Brasileira, depois de passar por São Paulo. A nova análise pretende esclarecer dúvidas sobre o resultado do exame feito na Indonésia.



