Velório de Preta Gil será na sexta (25), no Theatro Municipal do Rio

O velório da cantora Preta Gil ocorrerá na sexta-feira (25) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro . A cerimônia, que será uma celebração da vida, da arte e do legado de Preta Gil, começará às 9h e se encerrará às 13h. O evento foi solicitado pela artista em vida. Preta Gil morreu no último domingo nos Estados Unidos durante tratamento contra câncer no intestino, aos 50 anos. Ela foi diagnosticada com a doença em 2023.



