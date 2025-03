Venda financiada de veículos novos e usados cresce 7,3% em fevereiro

A venda financiada de veículos novos e usados cresceu 7,3% em fevereiro em comparação ao mesmo mês do ano anterior. O segmento que mais se destacou foi o de motos, com um aumento de 10,1%. As vendas financiadas de veículos leves tiveram alta de 6,7%, enquanto os pesados aumentaram 1,4%. Um total de 1 milhão e 100 mil veículos foram financiados nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, marcando o melhor resultado nos últimos 10 anos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!