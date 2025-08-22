Veranico atinge seu auge no Sudeste e Centro-Oeste

O fenômeno conhecido como veranico atinge seu auge nesta sexta (22) nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Em São Paulo e no Rio de Janeiro , as temperaturas máximas alcançam os 35 graus. Em Cuiabá, a temperatura chega a 39 graus. A umidade do ar está baixa em toda a região. O veranico deve persistir até o início da próxima semana.



