Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Veranico atinge seu auge no Sudeste e Centro-Oeste

Temperaturas máximas chegam a 39 graus em Cuiabá e 35 graus em São Paulo e Rio de Janeiro

Boletim JR 24H|Do R7

O fenômeno conhecido como veranico atinge seu auge nesta sexta (22) nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, as temperaturas máximas alcançam os 35 graus. Em Cuiabá, a temperatura chega a 39 graus. A umidade do ar está baixa em toda a região. O veranico deve persistir até o início da próxima semana.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Centro-oeste
  • Cuiabá
  • Rio de Janeiro (Cidade)
  • São Paulo (Cidade)
  • Sudeste
  • Temperatura

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.