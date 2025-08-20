Veranico começa nesta quarta (20) com temperaturas 5 graus acima da média no sudeste e centro-oeste

A cidade de São Paulo registrou uma diminuição na intensidade do frio com a chegada do veranico. Nesta quarta (20) a temperatura atual é de 18 graus e pode atingir até 30 graus durante a tarde, de acordo com o Climatempo. O fenômeno afetará outras regiões do estado e também áreas no sudeste e centro-oeste. Em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, a umidade relativa do ar poderá ficar abaixo de 20%.



