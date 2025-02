Vice-presidente dos EUA se manifesta sobre queda de avião com 60 passageiros

O vice-presidente dos Estados Unidos, J. D. Vance, se pronunciou sobre a queda de um avião comercial com 60 passageiros e quatro tripulantes. O acidente aconteceu após uma colisão com um helicóptero militar. De acordo com ele, o governo está monitorando a situação e o presidente Donald Trump já está ciente do ocorrido. Vance também pediu orações.