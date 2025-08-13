Vídeo mostra gari ferido após ser baleado por empresário em Belo Horizonte (MG)

Imagens divulgadas nesta quarta-feira (13) mostram o gari Laudemir de Souza Fernandes ferido, logo depois de ter sido baleado por um empresário em Belo Horizonte (MG). No vídeo, é possível ver o carro de Renê da Silva subindo a rua. Momentos depois, Laudemir aparece com a mão na barriga e cai na calçada. Renê da Silva teria atirado contra o gari depois de se irritar com o caminhão da coleta, que não teria dado espaço para ele passar. O crime aconteceu na segunda-feira (11). Nesta quarta-feira, o empresário teve a prisão convertida para preventiva.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!