Vini Jr. não vai à cerimônia da Bola de Ouro após rumores

O brasileiro Vini Jr. não levou o prêmio de Bola de Ouro 2024. A cerimônia aconteceu nesta segunda (28), em Paris, na premiação organizada pela France Football. O jogador teria recebido a informação de que não seria o escolhido e desistiu de viajar a Paris para participar do evento. Em apoio ao colega de time, jogadores do Real Madrid também decidiram ficar fora da festa. Dos 30 concorrentes deste ano, o volante Rodri, do Manchester City, ficou com o prêmio.