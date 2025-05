Vítimas de fraude o INSS podem pedir devolução do dinheiro a partir desta quarta (14)

A partir desta quarta-feira (14), aposentados e pensionistas do INSS podem solicitar a devolução de descontos indevidos através do site ou aplicativo Meu INSS e pelo telefone 135. As associações contestadas têm 15 dias úteis para apresentar documentos que comprovem a autorização dos descontos. Caso contrário, terão mais 15 dias para devolver os valores. O INSS notificou 9,4 milhões de beneficiários sobre descontos aplicados nos últimos meses.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!