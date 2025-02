Vitória (ES) registra 37ºC e é a capital mais quente do Brasil nesta sexta (14)

Várias regiões do Brasil vêm enfrentando um calor extremo nos últimos dias. Nesta sexta-feira (14), Vitória (ES) foi a capital mais quente do país, com os termômetros batendo os 37ºC. A previsão é que a onda de calor que atinge o Espírito Santo dure até o dia 21 de fevereiro. Estados como Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal também estão com temperaturas elevadas.



