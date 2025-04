Voos do Aeroporto de Chapecó (SC) são retomados após 14 horas de inatividade

Os voos no Aeroporto de Chapecó, em Santa Catarina, foram retomados após 14 horas de atividades suspensas. Na noite desta segunda-feira (31), um avião foi parar fora da pista na hora da aterrissagem. Passageiros registraram o momento em que a aeronave tocou no solo. Algumas pessoas chegaram a comemorar com aplausos. Chovia naquele momento. A aeronave continuou em alta velocidade e só parou quando chegou a um gramado. A companhia aérea Latam informou que todos os passageiros foram retirados em segurança e que ofereceu toda a assistência necessária. A aeronave, com 107 passageiros, tinha partido de Guarulhos, em São Paulo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!