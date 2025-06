Vulcão entra em erupção e assusta turistas na Itália

O vulcão mais ativo da Europa voltou a entrar em erupção na Sicília, no sul da Itália. Uma imagem mostra o susto que turistas levaram ao serem alertados que precisariam deixar a região às pressas. A enorme nuvem cinza de fumaça fez com que o alerta de aviação atingisse o nível vermelho, que é o mais alto. No entanto, o aeroporto da ilha de Sicília segue funcionando normalmente. As autoridades italianas pedem para que as pessoas evitem a região, mesmo não havendo nenhum registro de mortos ou feridos. O vulcão Etna entrou em erupção no domingo (1) à noite e a atividade aumentou nesta segunda-feira (2).



