Zelensky e Starmer estão otimistas por acordo de paz com Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reuniu nesta quinta-feira (14) com o primeiro ministro do Reino Unido, Keir Starmer, em Londres. Os dois discutiram as expectativas para o encontro de sexta-feira (15) entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Em um comunicado divulgado depois da reunião, o gabinete do primeiro-ministro britânico disse que o encontro de Trump e Putin pode avançar rumo a um duradouro acordo de paz, desde que o presidente russo prove que suas intenções de paz sejam verdadeiras. Nesta quinta (14), Putin sugeriu que Moscou e Washington fizessem um acordo sobre armas nucleares, como parte de um esforço mais amplo para se chegar à paz na guerra com a Ucrânia.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!