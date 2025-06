JR Business: Diretora de Negócios Aeroportos Brasil da Motiva fala sobre as tendências do setor

Mobilidade que transforma vidas é o propósito da Motiva. Com 25 anos de história, a empresa gerencia 20 aeroportos e transporta mais de 40 milhões de passageiros por ano, conectando destinos em mais de 200 rotas regulares, nacionais e internacionais. Nascida para administrar rodovias, hoje a Motiva atua em aeroportos, metrôs e estradas - e recentemente passou por uma reestruturação de marca (rebranding). No JR Business, Monique Henriques, diretora de Negócios Aeroportos Brasil da Motiva, detalha a evolução dos aeroportos: de espaços operacionais a ambientes acolhedores, com ampla oferta de serviços e produtos. Ela também compartilha as principais tendências para o setor, com destaque para novas rotas e melhorias na experiência do passageiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!