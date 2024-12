JR Business: Diretora de Sustentabilidade da Mapfre conta como aliar rentabilidade e impacto social

No JR Business, a diretora de Sustentabilidade da Mapfre, Fátima Lima, revela como é possível aliar rentabilidade com impacto social e como a sustentabilidade é aplicada em todos os projetos da marca transformando os riscos em oportunidade de negócios. Com mais de 30 anos de atuação no Brasil, a Mapfre é uma das maiores empresas dos setores financeiro e de seguros. A companhia de origem espanhola foi eleita, recentemente, a mais sustentável do Brasil e tem objetivo de zerar a emissão de carbono no país até o final de 2024, e em todo mundo até 2030.