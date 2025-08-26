JR Business: Economista avalia o tarifaço de Trump e a criatividade empresarial para enfrentá-la

As sobretaxas impostas pelos Estados Unidos desde 6 de agosto já afetam 18 dos 30 principais produtos da pauta de exportação brasileira. Apesar do pacote de R$ 30 bilhões lançado pelo governo federal para amenizar as perdas, o impacto econômico exige que empresas busquem soluções inovadoras para sobreviver ao tarifaço. No JR Business desta terça (26), o economista Hugo Garbe detalha quais setores sofrem diretamente e avalia como a criatividade empresarial se tornou peça-chave para enfrentar a crise diplomática e comercial entre Brasil e EUA.