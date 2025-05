JR Business: Presidente do SIMPI revela plano de expansão da associação

Criado há 36 anos, o Sindicato da Micro e Pequena Indústria (SIMPI) atua na defesa e no estímulo ao crescimento dos empreendedores no Brasil. Maior entidade de representação da micro e pequena indústria no país, o SIMPI oferece apoio na formalização de negócios, acesso a crédito e serviços digitais de baixo custo. No JR Business, o presidente do SIMPI, Joseph Couri, revela o plano de expansão da associação civil, que deve encerrar 2025 com atuação em 20 países e 6 mil credenciados. Ele também comenta as principais dificuldades enfrentadas pelos pequenos negócios no Brasil.



