JR Business: Sócio-fundadora da Gattaz Health detalha os principais problemas em organizações

Promover ambientes de trabalho mais humanos, saudáveis e produtivos. É com esse objetivo que a Gattaz Health atua há uma década, ajudando empresas a enfrentar os desafios da saúde mental corporativa. No JR Business, Karina Oliva, sócia-fundadora da Gattaz Health, detalha os principais problemas identificados nas organizações e como funciona o processo de mapeamento, cuidado e acompanhamento dos colaboradores.



