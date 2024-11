JR Business: Vice-presidente de Smart Infraestructure da Siemens fala sobre criação e inovação

No JR Business, William Pereira, vice-presidente de Smart Infraestructure da Siemens, explica como as mudanças climáticas desafiam o trabalho da empresa e detalha o processo de criação e inovação de novos produtos. No Brasil há 155 anos, a Siemens é um conglomerado industrial alemão que se destaca em inovação e tecnologia para automação industrial, infraestrutura, tecnologia predial e transporte. Líder em vários segmentos, a empresa desenvolve ferramentas que otimizam e tornam infraestruturas mais eficientes, preservando o meio ambiente e aumentado o conforto e a segurança dos consumidores.