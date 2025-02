JR Business: Presidente-executiva da ABAL comenta como economia e política afetam a indústria

No JR Business, a presidente-executiva da Associação Brasileira do Alumínio (ABAL), Janaina Donas, explicou como a instabilidade política e econômica mundial afeta a indústria no país e quais são os principais desafios de manter uma produção sustentável diante das mudanças climáticas. A indústria brasileira do alumínio investiu R$ 30 bilhões em um ciclo de cinco anos que termina em 2025, e um dos desafios do segmento é se posicionar na cadeia mundial de suprimentos com uma produção sustentável.