JR Entrevista: 'É preciso incentivo público para levar internet à zona rural', diz Abrint

O JR Entrevista recebe Mauricélio Oliveira, presidente da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint), que aborda a urgência de políticas públicas para garantir o acesso à internet na zona rural e em localidades de difícil acesso. Para Oliveira, essa região não oferece retorno financeiro imediato para os pequenos provedores, além de apresentar custos elevados na instalação de infraestrutura. Ele destaca que os aproximadamente 20 mil pequenos provedores no Brasil são essenciais para a inclusão digital de milhões de brasileiros, e, por isso, é necessário um olhar mais atento para o setor.



Na entrevista, Mauricélio Oliveira também aponta soluções para ampliar o acesso à internet no país, discute o impacto da implementação da tecnologia 5G e analisa as regulamentações da Anatel que afetam os provedores locais. O presidente da Abrint defende que a internet seja considerada um serviço essencial, o que, segundo ele, permitiria reduzir a carga tributária sobre os provedores e facilitaria o acesso à tecnologia. Confira a entrevista completa. O programa também está disponível na Record News, no R7, nas redes sociais e no PlayPlus.