JR ENTREVISTA: 'O que eu tinha que fazer, eu já fiz', diz Anielle Franco sobre Silvio Almeida

A convidada do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (19) é a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. À jornalista Tainá Farfan, Anielle falou sobre a investigação contra o ex-ministro Silvio Almeida, comentou a baixa popularidade do governo e as ações da pasta dela.



A ministra foi uma das responsáveis por denunciar Silvio Almeida por assédio sexual no ano passado. O então ministro dos Direitos Humanos foi demitido pelo presidente Lula e uma investigação pela Polícia Federal foi instaurada. Nesta semana, o ministro André Mendonça autorizou a prorrogação do inquérito. Sobre o caso, a ministra disse que fez “o que tinha que fazer” e que não é ela que tem que “estar ali sendo questionada”.



“Já fiz o meu depoimento. Falei assim que o caso veio à tona que ia colaborar com as investigações, e agora eu sigo, porque eu acho que vale lembrar que, nisso tudo, eu fui a vítima, né? Não sou eu que tenho que estar ali sendo questionada ou as pessoas vindo perguntar. A mim não cabe mais nada, o que eu tinha que fazer, eu já fiz”, afirmou.



Anielle também comentou a recente pesquisa que mostrou que o governo Lula tem a pior avaliação dos três mandatos. Ela atribui o resultado a onda de fake news que o Executivo tem enfrentado e uma baixa percepção pela população do trabalho que tem sido feito. “Mas eu também acredito muito que ainda é muito tempo de colheita, ainda é tempo de virada de chave. A gente tá no início de 2025. O presidente Lula tem falado muito sobre isso, né? 23 e 24 a gente colocou ali todo nosso esforço na rua, trabalhando muito. E agora 25 e 26 é o ano da gente trazer tudo que foi construído para a concretude, para que a população de fato entenda e tenha acesso”, destacou.



Sobre sua pasta em específico, Anielle afirma que tem trabalhado em conjunto a outros ministérios para promover a pauta racial em todos os ambientes. Essa transversalidade, ela diz que é “o maior legado” de sua atuação. “Mesmo a gente tendo um dos menores orçamentos da Esplanada, a gente tem o maior orçamento da história da igualdade racial”, explicou, ressaltando que nos programas integrados, outras pastas também entram com aporte.



“Eu sei que o problema do racismo ou o problema da falta de empatia, das fake news, talvez a gente não consiga acabar assim no nosso país de um dia para o outro. Mas teve luta, teve dedicação, teve entrega, teve edital, teve bolsa de estudo, teve muita coisa que foi criada”, afirmou.



