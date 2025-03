JR ENTREVISTA: 'Estou aqui para chamar mais mulheres para a política', diz prefeita de Uberaba (MG)

A convidada do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (5) é a prefeita de Uberaba (MG), Elisa Gonçalves (PSD). À jornalista Lívia Veiga, Elisa falou sobre o desafio de ter sido a primeira mulher eleita para a prefeitura da cidade e os desafios para o segundo mandato.



A prefeita ressaltou que nos quatro anos à frente da cidade enfrentou inúmeros obstáculos, mas que agora chega “mais forte” para o novo mandato. “Eu vivi muitos desafios, a começar porque eu sou a primeira mulher em 200 anos assumir a prefeitura de Uberaba. Por si só já carrego, além de uma responsabilidade, um desafio muito grande”, disse. “Além disso, vivi a pandemia, a maior seca da história, vivemos chuvas, assim, torrenciais que destruíram a cidade. Muitos desafios vieram nessa bagagem dos primeiros quatro anos, mas também muito fortalecimento. E com todo esse aprendizado que recebi nesses primeiros quatro anos, eu confesso que eu me tornei mais forte como mulher e como profissional”, completou.



Por isso, ela destaca que acredita que o segundo mandato será mais fácil. “Tenho hoje muito mais preparo e amadurecimento em relação ao enfrentamento dos desafios. Ser prefeito de uma cidade como a nossa, Uberaba, uma cidade porte médio, uma cidade que é referência para uma região, uma cidade polo, que recebe pacientes de toda a região do triângulo sul, é, realmente, um desafio e não, não vai ser fácil, nunca vai ser fácil. Mas se tiver aí esse preparo, como eu consegui adquirir nesses últimos anos e resiliência, vontade de fazer o melhor pelo meu povo, sem dúvida nenhuma, vai ser mais fácil”, explicou.



Sobre ela ser um exemplo para outras mulheres que querem entrar na política, ela destaca que esse é o intuito. “Ver mais mulheres na política é o que a gente quer. A gente pode estar onde a gente quiser. Até não estar na política, mas estar na política não pode ser um peso, um fardo ou somente uma cota. Nós temos que estar por aquilo que a gente acredita. E cada vez mais a gente vê o número de mulheres ocupando posições de destaque, posições de liderança e isso mostra a nossa capacidade”, lembrou.



Elisa, no entanto, também não deixa de falar sobre como muitas vezes as mulheres são desacreditadas. “É fato que nós temos que provar duas vezes mais. Eu vivi na pele os desafios de ser da primeira mulher e de mostrar a minha resiliência, inclusive, diante desses desafios. Mas tô aqui para puxar uma fila e para dizer para as outras mulheres que eu estou aqui para pegar na sua mão e a gente ir juntas trabalhar pelo nosso povo”, destacou. “Então eu estou aqui para chamar mais mulheres para a política para que a gente possa fazer aquilo que a gente acredita, mas é importante ter propósito. Estar na política somente por estar não vale a pena”, completou.



