JR ENTREVISTA: 'Estamos longe de uma cultura de proteção de dados', diz diretor-presidente da ANPD

O convidado do JR Entrevista desta quarta-feira (23) é o diretor-presidente da ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados), Waldemar Gonçalves. Ao jornalista Yuri Achcar, ele explicou como o órgão atua para a proteção de dados pessoais. Desde 2020, o Brasil tem uma lei específica para tratar da questão, a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e a ANPD é a responsável pela fiscalização se a legislação está sendo cumprida.



“O Brasil, assim como todo mundo, descobriu o risco e o valor que têm os dados pessoais”, afirma Waldemar Gonçalves. Segundo ele, a importância desses dados é tão alta que ele os chama de “novo petróleo”. Apesar do avanço da lei, segundo Waldemar, o Brasil está “longe ainda de se alcançar uma cultura de proteção de dados”.



De acordo com ele, as pessoas precisam sempre lembrar que “dado pessoal é pessoal” e questionar a necessidade de fornecer alguma informação pessoal. “Por exemplo, se eu estou comprando a mercadoria que vai ser entregue na minha casa, meu endereço é importante. Agora, se não ocorre isto, para quê fornecer o endereço?”, explica.



Para as empresas que descumprem a LGPD, Waldemar destaca que várias sanções podem ser aplicadas, desde advertência, multa e por fim suspensão da autorização da empresa trabalhar com dados. “Essa lei foi discutida no Brasil com todos os setores, setor acadêmico, setor de tecnologia, Judiciário, Executivo. É uma lei que dá uma segurança muito grande ao titular de dados”, afirma.



