JR ENTREVISTA: Acho mais fácil o PP se afastar do governo do que assumir mais pastas, diz Dr. Hiran

O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (9) é o senador Dr. Hiran (PP-RR). Ao jornalista Thiago Nolasco, o senador falou sobre sua atuação no Senado e como presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor.



Na entrevista, Dr Hiran comentou as recentes mudanças na Esplanada feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, não há expectativas que o partido a qual ele faz parte, o PP, ocupe mais pastas no governo federal. “Eu acredito que o nosso partido não deve ocupar mais nenhuma pasta. Eu acho que muito mais fácil o partido afastar mais do governo do que assumir algum outro ministério importante no governo Lula”, afirmou. Hoje, o partido está a frente do Ministério do Esporte, com André Fufuca (PP). Apesar disso, a legenda tem aumentado as críticas ao governo Lula.



Segundo Dr Hiran, dentro do partido há quem apoie o governo e quem faça oposição. “O nosso presidente Ciro Nogueira já faz uma oposição bastante forte desde o início do governo Lula. Mas o nosso partido, é um partido gigantesco, é um partido grande, tem mais de 50 deputados, e tem muitos deputados, principalmente os deputados do Nordeste, que têm uma identificação maior com o atual governo”, destaca. No entanto, ele ressalta que outros já não se identificam, como é o caso dele, devido ao estado dele, Roraima, associar a reforma agrária e demarcação de terras indígenas ao PT. ‘É uma coisa natural eu ter uma posição de oposição ao governo, até por conta que o meu eleitorado me identifica como um homem de oposição”, destaca.



À frente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, ele garante que vai exercer esse papel. “Vamos questionar bastante as ações do governo federal, não só com o intuito de fazer oposição por oposição, mas fazer uma oposição que seja construtiva e que seja de finalidade também de dar ciência às pessoas, aos brasileiros, de como funciona a máquina pública do nosso país”, disse.



