JR ENTREVISTA: 'Zema estará no debate', diz presidente do Novo sobre eleições em 2026

O convidado do JR ENTREVISTA desta quinta-feira (10) é o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro. Ao jornalista Thiago Nolasco, ele falou sobre quais as expectativas para as eleições em 2026.



O nome do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tem sido cotado para concorrer à Presidência. Eduardo Ribeiro não confirmou se Zema estará em alguma chapa, mas disse que ele “estará no debate” em 2026. “Zema vai estar no debate sem sombra de dúvida”, frisou.



Ele destacou, no entanto, que o partido confia que o ex-presidente Jair Bolsonaro poderá concorrer às eleições. No momento, ele está inelegível. Caso, o nome de Bolsonaro realmente não possa concorrer, ele disse esperar que a direita se una para encontrar um nome de consenso.



“Ele recuperando os direitos políticos é um cenário, e há um consenso já dentro do partido, que seria uma opção mais viável de uma frente ampla para vencer o PT. Isso não acontecendo, ele não conseguindo recuperar os direitos políticos, aí acho que os partidos têm o dever, o direito de apresentar os seus pré-candidatos para dar essa opção para a sociedade”, afirmou.



Para além da eleição para a Presidência, Eduardo Ribeiro disse que o partido tem como principal objetivo em 2026 “bater a cláusula de barreira”, mecanismo que estabelece critérios de desempenho para os partidos. “Hoje nós já temos o estudo interno nosso, que indica que nós já teríamos condições de bater a cláusula de barreira. E agora nós estamos buscando novos candidatos, futuros candidatos, deputados, inclusive com mandato, que queiram vir para o Novo, que tenham viabilidade eleitoral e densidade de voto para que a gente possa aumentar ainda mais essa bancada”, destacou.



No âmbito estadual, Ribeiro disse que o partido está trabalhando em nomes para serem lançados, por enquanto, tem pelo menos um pré-candidato em Minas Gerais. “Nós já temos um candidato, com certeza um pré-candidato, que é o Mateus Simões”, disse.



