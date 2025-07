JR ENTREVISTA: “Não seremos tratados como puxadinho dos EUA”, diz presidente nacional do PT

O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (30) é o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva. Ao jornalista Yuri Achcar, ele fala sobre a taxação de 50% a produtos brasileiros, questiona o sistema de governo brasileiro, avalia o mandato de Lula e declara que o presidente será candidato à reeleição em 2026.



Eleito em 6 de julho para presidir o partido com a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados, Edinho Silva avalia como correta a postura adotada pelo governo brasileiro de tentar negociar com os Estados Unidos uma solução para o tarifaço — cuja ordem executiva foi assinada pelo presidente Donald Trump nesta quarta-feira. Ele lembra que os EUA historicamente têm uma balança comercial favorável em relação ao Brasil, e, portanto, a medida não teria respaldo econômico.



“Começa a parecer que o que de fato tem movido os Estados Unidos é a participação do Brasil nos Brics. Mas isso é um equívoco. Trump não pode impedir que o Brasil construa relações comerciais com outros países”, afirma, acrescentando que os EUA precisam respeitar a soberania brasileira. “Não seremos tratados como puxadinho dos Estados Unidos, não formamos o quintal deles. Somos um povo, uma nação. A soberania brasileira é inegociável.”



Ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social da ex-presidente Dilma Rousseff, Edinho Silva diz que o Brasil vive uma “desorganização institucional”. Ele afirma que, apesar de o sistema de governo brasileiro ser o presidencialismo, o Congresso Nacional atua como Executivo. “Temer e Bolsonaro abdicaram de boa parte das atribuições do Executivo. Hoje, o Congresso executa R$ 52 bilhões do orçamento da União. Temos de corrigir essa anomalia. Porque, sem você executar o orçamento, como vai pôr em prática os seus projetos, aquilo que o povo brasileiro elegeu?”, questiona.



Edinho Silva confirma que o presidente Lula será candidato à reeleição em 2026. “Temos um único candidato, que é o presidente Lula. “Ele é candidato para que a gente continue reconstruindo nossas políticas públicas. O presidente tomou as medidas corretas para que a economia crescesse e hoje ela está entre as que mais crescem de forma sustentável no planeta. E o país recuperou a credibilidade internacional”, conclui.



