JR Entrevista com a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco

A convidada do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (25) é a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. À jornalista Tainá Farfan, ela fala sobre sua saída do governo para disputar as eleições de 2026, faz um balanço da gestão à frente da pasta, comenta casos recentes envolvendo o governo e reflete sobre violência política, racismo e misoginia no país.



Durante a entrevista, Anielle confirmou que deixará o comando do ministério até o início de abril para concorrer a uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro. Segundo ela, a decisão tem caráter coletivo e busca fortalecer a presença feminina e progressista no Congresso Nacional, além de dar continuidade ao legado de sua irmã, Marielle Franco, morta em 2018.



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