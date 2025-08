JR ENTREVISTA: “O Brasil tem um sistema tributário muito injusto”, afirma presidente do IBGE

O convidado do JR ENTREVISTA desta quinta-feira (31) é o presidente do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Márcio Pochmann. À jornalista Vanessa Lima, ele fala sobre o peso da carga tributária no Brasil, os prejuízos para a credibilidade das estatísticas oficiais causados pela divulgação de informações falsas e a necessidade de integrar sistemas de dados para agilizar as pesquisas.



Presidente do IBGE desde 2023, Márcio Pochmann ressalta a necessidade urgente de se avançar no debate sobre a implementação de um sistema tributário baseado no consumo e não na renda dos brasileiros, como ocorre atualmente. "Por exemplo, uma família com rendimento de até dois salários mínimos chega a transferir, na forma de impostos, taxas e contribuições, quase 40% do que ganha. No caso de uma família cuja renda está acima de 30 salários mínimos mensais, a contribuição não chega a 17%. O Brasil tem um sistema tributário muito injusto", constata.



O economista também comenta sobre o atual momento do mundo, no qual as pessoas se baseiam em informações falsas para contestar estatísticas baseadas na ciência. Um exemplo é quando o Instituto — que completou 89 anos em 2025 — divulga índices de inflação. Os dados são calculados com base no levantamento de 500 mil preços em 10 regiões metropolitanas e 6 capitais. Depois desse processo, faz-se uma média, que leva em consideração valores de passagens aéreas, alimentos, combustíveis etc. "Por exemplo, constatamos que a inflação subiu 0,5%. Mas aí alguém vai ao supermercado com o celular e, por desconhecimento ou má-fé, mostra que o preço da carne subiu 10%, então aquela inflação está errada. Mas na verdade isso é uma mentira", explica.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!