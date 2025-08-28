JR ENTREVISTA: ‘Sou totalmente contrário à regulação das redes’, diz prefeito de Sorocaba (SP)

O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (27) é o prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos). À jornalista Lívia Veiga, ele fala sobre regulação das redes sociais, pacto federativo e efeitos do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para Sorocaba, cidade cuja população é estimada em 750 mil habitantes.



Conhecido como “prefeito tiktoker" — seus seguidores nas redes sociais ultrapassam os 6 milhões —, Manga defende o uso de uma linguagem "mais leve" para atingir a população e se opõe à regulação das redes. "Sou contrário. Acho que tem que ter punição a quem comete crime. Agora, você regulamentar uma rede que dá oportunidade de voz para a população, sou totalmente contrário", ressalta.



Reeleito no primeiro turno, em 2024, com 74% dos votos válidos, Manga destaca a necessidade de se revisar o pacto federativo, para que as cidades e os municípios tenham mais autonomia na destinação de recursos.



"Imagine que, de tudo o que se arrecada nos municípios por todo o Brasil, 15% ficam com a cidade, 60%, com o governo federal, e 25% vão para o governo estadual. Então, eu tenho trabalhado muito para que a gente venha a equalizar isso, para que os municípios possam cuidar melhor da população", afirma.



Na entrevista, o prefeito também salienta o impacto para Sorocaba das tarifas impostas pelo governo americano a produtos brasileiros. De tudo o que é exportado pelos empresários locais, 40% vão para os EUA, segundo Manga. Os setores mais afetados são o de café e alumínio.



"Estamos dando isenção de todos os impostos municipais para as indústrias que exportam para os EUA e foram impactadas. A condição é que essas empresas mantenham os empregos das pessoas que moram em Sorocaba", explica, ressaltando que o governo federal precisa insistir em uma aproximação com Donald Trump.



"O presidente Lula deve ligar para o presidente dos Estados Unidos, fazer uma conversa, usar a diplomacia brasileira", opina.



O JR Entrevista também está disponível na Record News, no R7, nas redes sociais e no RecordPlus.