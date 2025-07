JR Trade: CEO da Lampada.ag analisa impactos das transformações tecnológicas em eventos no Brasil

Transformar ideias em memórias é a missão da Lampada.ag, que há mais de duas décadas se destaca no mercado de eventos corporativos. Com foco em inovação, criatividade e tecnologia, a agência se tornou referência especialmente no setor automotivo. No JR Trade, o fundador e CEO da empresa, Lutti Colautto, explica como funciona o método Lampada e analisa os impactos das transformações tecnológicas no cenário de eventos no Brasil.



