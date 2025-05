JR Trade: CEO do Publicis Groupe explica como a IA é usada diariamente na agência

Destaque no marketing de influência no Brasil, o Publicis Groupe atua unindo dados e marcas com muita criatividade. A agência, que faz parte da maior holding de comunicação do mundo, vive um momento de transformação, impulsionado pela disrupção digital provocada pelas novas tecnologias - entre elas, a inteligência artificial. No JR Trade, a CEO do Publicis Groupe no Brasil, Gabriela Onofre, explica como a IA é usada no dia a dia da agência e como é feita a construção de campanhas que envolvem influenciadores digitais, marcas, público-alvo e resultados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!