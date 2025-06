JR Trade: CEO e fundador da Execution apresenta a metodologia exclusiva da agência

Transformar boas ideias em resultados concretos é o que move a Execution. Com oito anos de atuação, a agência aposta nas pessoas e na colaboração para desenvolver projetos que entregam valor real às marcas. A Execution tem um portfólio robusto e investe em um relacionamento próximo com os clientes, buscando entender de forma profunda os desafios, tendências e necessidades de cada negócio. No JR Trade, o CEO e fundador Geraldo Rocha Azevedo apresenta a metodologia exclusiva da agência e revela como a inteligência artificial já faz parte do dia a dia das operações.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!