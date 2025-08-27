JR Trade: Chief Creative Officer da VML detalha os desafios da fusão de quatro grandes agências

A VML se apresenta como muito mais que uma agência de publicidade. Com 26 mil profissionais espalhados por 55 países, a companhia combina criatividade e tecnologia para desenvolver experiências exclusivas voltadas à jornada do cliente. No JR Trade desta quarta (27), Eduardo Marques, Chief Creative Officer da VML, detalha os impactos da fusão de quatro grandes agências, os desafios de manter a produção eficiente e, ao mesmo tempo, preservar a essência e a cultura que definem a marca.