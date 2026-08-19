JR Trade: Co-CEO e partner da Snack fala sobre o futuro do comércio na era digital
A ascensão do social commerce está transformando a forma como consumidores descobrem, avaliam e compram produtos
A ascensão do social commerce está transformando a forma como consumidores descobrem, avaliam e compram produtos. Esse modelo de negócios vem reformulando o varejo por meio da inteligência artificial e dos algoritmos. Neste bate-papo com Adriana Perroni, Vitor Knijnik, co-CEO e partner da Snack, fala sobre vendas em redes sociais e o futuro do comércio na era digital.
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