JR Trade: Co-CEO e partner da Snack fala sobre o futuro do comércio na era digital

A ascensão do social commerce está transformando a forma como consumidores descobrem, avaliam e compram produtos. Esse modelo de negócios vem reformulando o varejo por meio da inteligência artificial e dos algoritmos. Neste bate-papo com Adriana Perroni, Vitor Knijnik, co-CEO e partner da Snack, fala sobre vendas em redes sociais e o futuro do comércio na era digital.



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