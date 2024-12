JR Trade: Country Manager da Kids Corp no Brasil conta como dados ajudam no contato com o público

No JR Trade, o Country Manager da Kids Corp no Brasil, Ricardo Wako, detalha como a tecnologia é utilizada para monitorar mudanças e tendências de comportamento, além de explicar como os dados auxiliam na definição do momento e da forma ideal para se comunicar com esse público. A Kids Corp é uma multinacional especializada no planejamento, implementação e gestão da comunicação mercadológica voltada ao público infanto-juvenil. A empresa é a única na América Latina a possuir o selo Kids Safe, certificação que garante a conformidade de produtos e serviços com a legislação americana de proteção de dados.