JR Trade: Sócio-fundador da All Set Comunicação explica como sua equipe se diferencia no mercado

A All Set Comunicação é referência no modelo “in-house”, que leva a agência para dentro das empresas, oferecendo um serviço personalizado e exclusivo. Em 2024, a empresa ampliou seu ramo de atuação, passando também a operar na área de mídia. Em entrevista ao JR Trade, o sócio-fundador da All Set Comunicação, Leopoldo Jereissati, explicou os desafios dessa nova fase da agência e destacou como a equipe se diferencia no mercado ao reunir inovação, agilidade e estratégia.



