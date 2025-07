JR Trade: CSO da Lew'Lara\TBWA fala sobre impacto da inteligência artificial no dia a dia da agência

Criada há mais de 30 anos, a Lew'Lara\TBWA se consolidou como uma das maiores e mais premiadas agências do Brasil. A empresa é referência no mercado por aliar criação, coragem e disrupção. No JR Trade, a Chief Strategy Officer da agência, Raquel Messias explicou o estudo realizado pela Lew'Lara sobre construção de marcas e os impactos da inteligência artificial no dia a dia da agência.