JR Trade: Diretor da FutureBrand mostra como a inovação motiva companhias a investir em rebranding

Marcas bem posicionadas geram resultados e reduzem riscos. A FutureBrand se consolida como referência em rebranding ao integrar propósito, cultura organizacional e experiência do cliente. Em um mercado cada vez mais competitivo, a atenção à interface das empresas torna-se essencial. No JR Trade, André Matias, diretor e sócio da agência, compartilha insights de um estudo que analisou 900 marcas e revela como a inovação tem motivado companhias a investir em rebranding.



