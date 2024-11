JR Trade: Diretor de criação da David conta bastidores de campanha que renomeou estádio

Uma das agências mais premiadas do mundo, a David se tornou referência por reunir criatividade, senso de humor e eficácia em suas campanhas. Com clientes como Burger King, Coca-Cola e Mondelez, a David já conquistou mais de 200 Leões no Festival Cannes Lions, um dos mais prestigiados do setor. No JR Trade, Fabrício Pretto, diretor de criação executivo da David SP, compartilha como a agência transforma ousadia, criatividade, dados e humor em grandes resultados. Ele também revela os bastidores da campanha que renomeou um dos maiores estádios do país para MorumBIS.