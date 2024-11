JR Trade: Presidente da Wieden+Kennedy explica como a IA é usada no processo criativo da agência

Movida pela criatividade, a Wieden+Kennedy usa o processo de construção de ideias para criar fortes relações entre marcas e seus consumidores. Atuando no Brasil desde 2010, a maior rede de agências independentes do mundo tem no portfólio grandes clientes, entre eles Nike, Budweiser, Ford e Pepsi. No JR Trade desta semana, a presidente da W+K, Camila Hamaoui, explica como é o processo criativo da agência e como a inteligência artificial é usada nesse processo.