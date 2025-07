JR Trade: Principais nomes do festival Cannes Lions 2025 falam sobre a IA no futuro da comunicação

O Brasil foi celebrado como o País Criativo do Ano e teve uma atuação de destaque no Festival Cannes Lions 2025, consolidando sua posição de liderança no cenário internacional da publicidade. Com quase 100 Leões conquistados — entre eles, cinco Grand Prix e um Titanium Lion —, as agências nacionais reafirmaram sua excelência e criatividade. A RECORD acompanhou o evento direto da França com uma cobertura especial. Nesta edição do JR Trade, Zizo Papa, ex-CEO do Cannes Lions e parceiro da emissora, conversou com os principais nomes do festival sobre inovação, liderança e o papel da inteligência artificial no futuro da comunicação.



