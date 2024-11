Podcast JR 15 Min #1028 |Transplantes no Brasil: como garantir integridade e segurança dos órgãos?

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a emissão de laudos falsos por um laboratório que está no centro de uma crise. A unidade autorizou o transplante de órgãos de um doador que tinha o vírus HIV, resultando na contaminação de seis pacientes. Apesar da gravidade da situação, autoridades de saúde defendem a segurança do sistema de transplantes e reforçam que a contaminação de transplantados foi uma exceção, em um sistema que faz do Brasil o segundo país no mundo em número de transplantes. Quais são as regras do processo de doação de órgãos no país? Como é feita a checagem que garante que os órgãos doados estejam livres de contaminações ou doenças? E quais protocolos de segurança estão em vigor para garantir a integridade do processo de doação e transplante? Luiz Fara Monteiro e o repórter Pedro Paulo Filho conversam com a médica, integrante da Comissão de Infecção em Transplantes da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), Wanessa Clemente.