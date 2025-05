Podcast JR 15 Min #1159 | Economia, imigração e crise: os primeiros 100 dias de Trump

Donald Trump completou, nesta semana, os 100 primeiros dias de seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. Com índices de aprovação mais baixos do que os de qualquer outro presidente nesse estágio em 80 anos, o republicano enfrenta desafios cruciais. Como as ações na economia e na imigração impactam o início da gestão? E o que esperar para os próximos meses? Participam deste episódio a doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics, professora da FIA Business School e do Instituto Mauá de Tecnologia, Carolina Pavese, e o correspondente da Record nos Estados Unidos, Vandrey Pereira.