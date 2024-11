Podcast JR 15 Min #1029 | Zolpidem: o impacto da venda clandestina na saúde pública

Um tema alarmante que afeta diretamente a saúde pública é a venda ilegal de medicamentos controlados, especialmente o Zolpidem. Recentemente, uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal desarticulou um esquema que envolvia a venda clandestina desse sedativo. No Brasil, o uso do Zolpidem tem crescido nos últimos anos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) calcula que 13,6 milhões de caixas dessa medicação foram vendidas em 2018. Dois anos depois, em 2020, esse número saltou para 23,3 milhões, um crescimento de 71%. Quais são os riscos associados ao uso incorreto de Zolpidem? Como a venda ilegal afeta a saúde pública? Como esse medicamento age no organismo para induzir o sono? Giovanna Risardo e a repórter Lívia Veiga conversam com a médica neurologista e pesquisadora do Instituto do Sono, Dalva Poyares.