Podcast JR 15 Min #1032 | Megapacote chinês: entenda as medidas e seus efeitos na economia do Brasil

O podcast JR 15 minutos discute o recente anúncio do governo chinês sobre um mega pacote de estímulos econômicos com o objetivo de reverter a desaceleração da economia. No terceiro trimestre de 2024, a China registrou um crescimento econômico de 4,6% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Apesar desse resultado ter superado as expectativas dos analistas e estar próximo da meta anual de 5%, representa uma leve queda em relação ao trimestre anterior. O economista chefe da MB Associados, Sérgio Vale, e o repórter Fábio Menegat analisam os principais elementos do pacote e seus possíveis impactos no Brasil. A discussão abrange a estrutura econômica chinesa atual e os desafios enfrentados pelo país devido à desaceleração populacional e problemas no setor imobiliário. Além disso, é abordada a relação comercial entre Brasil e China e como as exportações brasileiras podem ser afetadas por essas novas políticas econômicas na China. O programa conclui com considerações sobre o cenário geopolítico global que pode influenciar tanto a economia mundial quanto as relações comerciais entre países nos próximos meses.