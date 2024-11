Podcast JR 15 Min #1034 |Cúpula do BRICS: bloco se reúne em meio ao isolamento e críticas à Rússia

Os países que fazem parte do BRICS participam, nesta semana, da cúpula anual, onde os chefes de Estado se reúnem para discutir estratégias e promover o desenvolvimento econômico do bloco. Este ano, a reunião acontece em Kazan, na Rússia, e além de Vladimir Putin, reúne líderes do Brasil, China, Índia, África do Sul e outros. Quais são as expectativas em relação à expansão do BRICS? O que essa cúpula pode significar para o futuro das relações internacionais? E qual a influência do grupo para o Brasil? Giovanna Risardo e o repórter Fábio Menegatti conversam com o professor de Economia e Relações Internacionais do Ibmec São Paulo, Alexandre Pires.